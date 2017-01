Loslassen von bisherigem Vermutungswissen

07.01.2017, 14:28 Uhr

Nur das „Loslassen“ von Deinem bisherigen „Vermutungswissen“ über den „Ursprung“ Deiner Vergangenheit, wird Dir den Weg in eine neue Zukunft öffnen.Wir haben alle eine „moralische“ (= gewohnheitsmäßige) Erkenntnis von „Gut und Böse“. Darin liegt nicht der Sinn unseres Lebens, weil es weder etwas Böses oder einen Schuldigen in unserer Welt gibt. Alles was Du kleine Seele als Welt „empfindest“, ist von einer selbst gewählten „Wahr-nehmung“ abhängig. Eine ausgleichende Gerechtigkeit erstreckt sich dem gegenüber über „mehrere Dasein“ und ist der menschlichen Wahr-nehmung nicht offensichtlich.

Ausbeuter und Egoisten sind daher nicht automatisch die Gewinner, im Gegenteil. Unser Lebenssinn besteht auch in einer Sehnsucht nach dem Göttlichen, in Hingabe, Vertrauen und in der „Ausbildung“ eines Glaubens an die andere Welt. Konflikte bestehen, bis die Reife und Intelligenz erreicht ist, die Grenzen Deines Egos zu überschreiten.Unsere Menschheit hat viele Gesetze „postuliert“ (= etwas als wahr und glaubhaft annehmen, und daraus eine sittliche Forderung machen). Das geht von Gesetzen über die Natur bis hin zur Psyche. Diese Gesetze machen uns erst unfrei und der Glaube daran erschafft die Wirkung wie z.B. eine unheilbare Krankheit, politische Sackgassen oder Umweltverschmutzung. Diesen Kontext nennt man dann demokratisch, liberal, zivilisiert und wissenschaftlich.Hast Du Dich jemals ernsthaft gefragt, ob Du wirklich „frei“ bist, ob nicht vielleicht doch Dein ganzes Dasein determiniert ist und einen anderen Zweck zu erfüllen hat, als nur den, darin bis zu Deinem Tod selbstsüchtig und mehr recht als schlecht „überleben“ zu müssen?Erst „frei sein“ ermöglicht es Dir, Deinen Zweck zu finden und zu erfüllen. Es geht nicht um eine religiöse oder politische Freiheit, sondern um „absolute Freiheit“ ohne jeglichen Zwang einer rationalen Logik (Religion, Ideologie oder Idiotie). Um frei zu werden, musst Du in Kauf nehmen, Dich vor den „normalen begrenzten Menschen“ lächerlich zu machen. Daraus erst erwächst wirkliche Achtung und Respekt. Dieses „verrückt sein“ bedeutet Freiheit und ist die Basis wirkliches „lieben“ zu lernen. Unsere Gesellschaft heute ist eine Zweckgemeinschaft, entstanden aus reinem egoistischen Kaufmannsdenken.Es steht uns eine Schöpfung zur Verfügung, die alle Möglichkeiten bietet. Dein „Ent-scheidungs-willen“ schafft eine eigene Selbstständigkeit als Basis für Freiheit. Die dadurch entstandene „Scheidung“ zwischen Mensch und Gott besteht dabei nur aus meiner spezifischen Sichtweise und ich habe die Möglichkeit, sie aus freiem Willen wieder rückgängig zu machen. Ich möchte also beide Welten wieder verbinden und damit das „nicht-wahr-haben-wollen“ der jenseitigen Welt bzw. meine begrenzte Rationalität überwinden. Das braucht die Verkörperung eines liebenden, „irrationalen“ Freigeistes anstatt einer begrenzten kalten Logik ohne Herz. Selbstverantwortung übernehmen bedeutet in diesem Sinn Freiheit schaffen.Wir haben bisher unsere unantastbaren Wahrheiten und Dogmen. Schafft Naturwissenschaft „Wahrheit“ oder „Lüge“? Existiert Materie unabhängig von Deinem Geist? Gibt es geistige Wesen (Gott) als Schöpfer unserer Welt?Wer nur mit naturwissenschaftlichen Fakten arbeitet und den Mythos ignoriert, landet im „Nichts“, weil er die „wirklich wesentliche Seite“ des Daseins völlig außer „Acht“ lässt. Die „jenseitige Welt“ ist ein Spiegelbild unserer eigenen Begrenztheit und kann als Wirklichkeit noch nicht akzeptiert werden. Nur was in Raum und Zeit bestimmbar ist, kann „Wahrheit“ sein. Was nicht ins eigene logische Raster passt wird zur Lüge. Der bewusstlose oder schlafende Mensch ist in dieser Welt zum Unglücklichsein verdammt. Erst wenn Du „wirkliche Erkenntnis“ besitzt, wenn Dich „das Verstehen“ erfasst hat, wird sich auch die „in Dir“ vorhandene Barmherzigkeit „ent-wickeln“ können. Erst das Verstehen öffnet Dein Herz, wie die Metamorphose die hässliche Raupe zum wunderschönen Schmetterling macht. Symbolisch stehen wir vor der Metamorphose bzw. der Re-formation unserer Gesellschaft. Dieser Weg geht durch Deine persönliche „Entwicklung“ hindurch, großartig und bis ins kleinste Detail zusammengefügt und organisiert. Es ist unsere Verantwortung das Irrationale in uns gewähren zu lassen.