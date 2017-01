Miriam Fussenegger liest bei Gedenkveranstaltung

MAUTHAUSEN. Am Freitag, 3. Februar, um 20 Uhr lädt die "perspektive mauthausen" zur alljährlichen Kultur- und Gedenkveranstaltung in den Donausaal Mauthausen ein. Unter dem Motto "Warum?" wird Miriam Fussenegger Lebensgeschichten beherzter Frauen vorlesen. Die junge Luftenberger Schauspielerin wird die Geschichten von der KZ-Überlebenden Ruth Klüger, der Bachmannpreisträgerin Maja Haderlap und der bekannten Autorin Astrid Lindgren vortragen. Große Bekanntheit erlangte Fussenegger vor allem durch ihre Rolle als "Buhlschaft" im Salzburger Jedermann. Musikalisch begleitet wird sie von Maren Rahmann auf ihrem Akkordeon.Ein kultureller inhaltlicher Abend der zum Hinschauen in der Gegenwart Mut machen soll.

Karten sind im Vorverkauf um sieben Euro (Ermäßigt: Drei Euro) bei allen Sparkassen, Raiffeisenbanken, am Gemeindeamt und bei der Pfarre Mauthausen, sowie direkt beim Veranstalter erhältlich.An der Abendkasse werden die Eintrittskarten neun Euro (Ermäßigt: Fünf Euro) kosten.