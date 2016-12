Musikalische Weihnacht für das BezirksRundschau Christkind und Förderzentrum Waldhausen

AT

ST. NIKOLA. Am Donnerstag, 22. Dezember, findet um 18 Uhr das Weihnachtskonzert „Unser kleiner Stern“, eine musikalische Weihnacht in aller Welt, im Gemeindesaal St. Nikola statt. Veranstalter ist die Volksschule St. Nikola. Die Mädchen und Buben bringen Lieder, Gedichte und ein Hirtenspiel. Dazu gibt es Weihnachtsleckereien, Brötchen, Punsch, Tee, Kuchen und Kaffee. „Der Erlös kommt dem Förderzentrum Waldhausen zu Gute“, informiert Direktorin Brigitte Greisinger. Einlass 17.30 Uhr. Eintritt freiwillige Spenden.





BezirksRundschau-Konto: Richten Sie Ihre Spende mit dem Kennwort PERG an:

•Raiffeisenlandesbank OÖ AG

IBAN: AT78 3400 0000 0277 7720; SWIFT: RZOOAT2L

BezirksRundschau Christkind