Neue Mittelschulen: Ab Herbst erstmals freie Schulwahl

15.02.2017, 15:09 Uhr

Schüler und Eltern können ab dem Schuljahr 2017/18 unter allen 232 NMS im Land auswählen.

BEZIRK. Viele Anfragen von Eltern trudeln derzeit in Perger Schulen und bei Pflichtschulinspektorin Notburga Astleitner ein. Grund: Ab dem kommenden Schuljahr 2017/18 können sich Schüler und Eltern unter allen 232 Neuen Mittelschulen (NMS) in OÖ ihre Wunschschule aussuchen. Die Möglichkeit zum sprengelfremden Schulbesuch besteht aber mit einem Vorbehalt: "Soweit es die räumlichen, personellen und organisatorischen Ressourcen am Wunsch-Schulstandort zulassen", heißt es.

Im eigenen Sprengel ist der Platz garantiert!

"Erwarte keine Nomadenbewegungen"

Zur Sache

Wichtig für Eltern: Im eigenen Pflichtsprengel hat jeder Schüler garantiert seinen Platz! Bisher war es nötig, bei einem Schulbesuch in einem fremden Sprengel einen Umschulungsantrag zu stellen. "Manchmal hat die Bürokratie entschieden", sagt Inspektorin Astleitner, die der neuen Regelung positiv gegenübersteht. Durch die offenen Sprengel stehe das Kind im Mittelpunkt: "Es soll den Wunsch äußern können, in eine andere Schule zu gehen. Aus pädagogischer Sicht ist das motivierend. Durch offene Sprengel werden sich die Schulen besonders anstrengen, den Wünschen der Kinder und Eltern gerecht zu werden, Stichwort Schulentwicklung. Ich sehe das nicht negativ. Jede Schule hat bereits Schwerpunkte gesetzt und besondere Vorzüge." Wichtig war ihr, dass jedes Kind, das im Bezirk Perg wohnt, eine Schule im Bezirk hat, in der es fix aufgenommen wird.Astleitner erwartet sich "keine Nomadenbewegungen". "Ich habe nicht die Befürchtung, dass es massive Abweisungen gibt und Schulen ohne Anmeldungen." Die Entscheidung trifft der Landesschulrat, der die Klassenzahl in der Schule festlegt. Melden sich mehr Schüler als Ressourcen vorhanden sind für eine Schule, muss der Direktor anhand der Kriterien Schulweg, Geschwister an der Schule und Zeugnisnoten (in dieser Reihenfolge) entscheiden. Die vorläufige Zuweisung für das Schuljahr 2017/18 erfolgt am 27. März, die endgültige Aufnahme nach Vorlage des Jahreszeugnisses. Ist es auch möglich, während der NMS-Zeit zu wechseln? Theoretisch ist es in jedem Jahr möglich, auch hier ist ein Antrag bei der Wunschschule nötig.Von 27. Februar bis 10. März können sich Eltern mit der Schulnachricht in der Wunschschule melden. Dort kann auch der Wunsch nach einer 2. und 3. Wunschschule deponiert werden.