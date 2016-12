Perg: Container mit Raketen in Brand gesetzt

23.12.2016, 08:34 Uhr

Feuerwehr Perg konnte den Brand rasch löschen.

PERG. Bislang unbekannte Täter setzten laut Polizei am Donnerstag, 22. Dezember, einen Altpapiercontainer beim Bahnhof in Brand. Die Täter haben den Metallcontainer offensichtlich mit Silvesterraketen angezündet. Eine vorbeikommende Passantin bemerkte gegen 17.20 Uhr den Rauch aus dem Container und meldete dies dem Fahrdienstleiter am Bahnhof. Die alarmierte Feuerwehr Perg löschte den Brand rasch. Es wurde niemand verletzt. Auch am Metallcontainer entstand kein Sachschaden.