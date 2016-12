Punschstand bei Autohaus Gemeiner für Förderzentrum Waldhausen

WALDHAUSEN. Mit einem Punschstand,, und frischen Krapfen sammelt das Autohaus Gmeiner in Waldhausen Spenden für das Förderzentrum Waldhausen.„Vor Weihnachten und vor dem neuen Jahr haben wir bei unserer Waschanlage immer einen Andrang. Daher werden wir heuer an den beiden Freitagen,, unsere Kunden die Warte-Zeit von 9 bis 18 Uhr mit einem Punschstand verkürzen. Natürlich sind alle aus der ganzen Region eingeladen, auch ohne ihr Fahrzeug waschen zu lassen, unseren Stand für den guten Zweck zu besuchen. Uns ist es ein Bedürfnis, das Förderzentrum in unserer Nachbarschaft zu unterstützen“, informiert Verkaufsleiter Franz Langeder vom Autohaus Gmeiner.

Foto: Bilal UsmanEine Aktion von BezirksRundschau Christkind und Autohaus GmeinerSpende für Förderzentrum Waldhausen:BezirksRundschau-Konto: Richten Sie Ihre Spende mit dem Kennwort PERG an:•Raiffeisenlandesbank OÖ AGIBAN: AT78 3400 0000 0277 7720; SWIFT: RZOOAT2L