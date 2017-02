Religionsfreiheit, Umgang mit Gewalt, Sexualität, das Leben im Land...

14.02.2017, 18:43 Uhr

Wertedialog in vielen Gemeinden abgehalten - 200 Teilnehmer

BEZIRK. „In den vergangenen Wochen und Monaten konnten in Kooperation mit dem Frauenreferat des Landes, den Gemeinden und den betreuenden Flüchtlingsorganisationen in vielen Gemeinden des Bezirkes Wertedialoge mit 200 Asylwerbern abgehalten werden“,Eine Bandbreite an Themen wurde referiert und diskutiert:. „Ziel dieser Wertedialoge ist es, die Asylwerber möglichst frühzeitig mit unseren Werten und der Kultur des Landes vertraut zu machen“, sagt Margarete Aschauer.

Fazit der Veranstaltungen, die in der Muttersprache der Teilnehmer abgehalten wurden, war:Für eine gelingende Integration braucht es Informationen und Austausch, Begegnungsmöglichkeiten mit Einheimischen. Es ist ein Prozess des Miteinander.