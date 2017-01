Sechs Feuerwehren zu Brand in Waldhausen alarmiert

26.01.2017, 17:18 Uhr

Die Florianis rückten mit schwerem Atemschutz an und brachten den Brand rasch unter Kontrolle.

WALDHAUSEN IM STRUDENGAU. Um cirka 2 Uhr früh wurde die Feuerwehr Waldhausen am Donnerstag zu einem Brand eines Wohnhauses im Markt alarmiert. Ein Dachstuhl hatte zu brennen begonnen. Weil sich die Situation auf den ersten Blick schlimmer darstellte und es schwierig war, zum Brandherd vorzudringen, wurde Alarmstufe 2 ausgerufen. Daher rückten auch die Feuerwehren aus Dimbach, Grein, St. Georgen/Walde, St. Nikola und St. Oswald (NÖ) an. Die Feuerwehr nahm den Innenangriff mit schwerem Atemschutz vor, indem die Isolierung aufgebrochen wurde. Die Florianis brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Das Feuer dürfte von der Decke ausgegangen sein. Der Schaden hält sich laut Feuerwehr in Grenzen, es kam auch zu keinem Wasserschaden. Mögliche Ursache ist ein Defekt im Bereich der Stromzuleitung. Verletzt wurde niemand.