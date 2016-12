Sieger! VS St. Nikola für Integration ausgezeichnet

06.12.2016, 18:46 Uhr

ST. NIKOLA (zin). Die Volksschule St. Nikola istbei der AktionRiesig ist die Freude bei Direktorin Brigitte Greisinger sowie den Lehrerinnen Melanie Brandstötter, Lisa Leitner und Vera Rumetshofer.„Integration kann man nicht einfach aus Büchern lernen, jedoch kann sie vorgelebt und so spürbar gemacht werden“, so das Credo der Pädagoginnen.: An jedem Tag wurde ein anderes Land in den Fokus gestellt. Landestypische Speisen wurden von den Eltern gekocht. Schüler sangen muttersprachliche Lieder. Geografische Informationen und Geschichten wurden von den Lehrerinnen vorgetragen.Im Vorjahr bekamen Flüchtlingskinder von heimischen Kindern bei derPackerln. Heuer laden heimische Kinder Flüchtlingskinder zu sichBrigitte Greisinger: "Unsere Feste werden keinen Kindern vorbehalten.das Nikolausfest, haben natürlich einen gemeinsamen Schuladventkalender, sind bei der Adventkranzsegnung gemeinsam dabei und gestalten eine gemeinsame Weihnachtsfeier aller Kulturen.

Die Volksschule Sankt Nikola zählt mit aktuell 41 Schülern zu den kleinsten Schulen des Landes. Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen von Asylwerbern. Der Anteil an Flüchtlingskindern liegt bei bei 50 Prozent. Der Anteil an Kindern mit nicht deutscher Muttersprache ist noch höher. Die Themen Integration und Werte sind somit an der Schule täglich spürbar. Ein offener Umgang mit anderen Kulturen ist notwendig. Mit unterschiedlichen Aktionen sollen die Verschiedenheiten für die Kinder zugänglich und fassbar gemacht werden.Oberstes Ziel in der Volksschule St. Nikola ist: Wir integrieren alle Kinder, egal welcher Herkunft, Nationalität oder aus welchem sozialen Milieu sie stammen. Es spielt keine Rolle welcher Sprache die Kinder mächtig sind, welche Haut- oder Haarfarbe sie haben, ob sie klein, groß, dick oder dünn sind.