Silbernes Ehrenzeichen für Johannes Hödlmayr

19.01.2017, 13:50 Uhr

„Mit seiner Geradlinigkeit und Durchsetzungsstärke hat sich Johannes Hödlmayr nicht nur als Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der OÖ Wirtschaftskammer und als stellvertretender Bundesspartenobmann einen Namen gemacht. Ebenso lotst er als Vorstandssprecher der Hödlmayr International AG sein Unternehmen selbst durch wirtschaftliche Untiefen mit untrüglichem Gespür für die Branche ans Ziel“, so Pühringer in seiner Laudatio.„Diese Auszeichnung soll Dank und Anerkennung für Deine Lebensleistung sein. Du hast als erfolgreicher Unternehmer und anerkannter Interessenvertreter Beispiel und Vorbild gegeben, was durch Innovation, mit Engagement und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist“, betonte der Landeshauptmann.Vor 63 Jahren, genau am 19. Februar 1954, hatte sein Vater Johann Hödlmayr den Betrieb aus dem Nichts heraus auf einem Bauernhof gegründet. Als Johannes die HAK abgeschlossen hatte, kam er zur Unterstützung des Vaters gleich in den Familienbetrieb und hat dort sämtliche Stationen von der Büroarbeit bis zum Fahrer durchlaufen. Vor 30 Jahren übernahm er schließlich die Geschäftsführung und machte das Unternehmen zu einem heute international tätigen Konzern, den er als Vorstandssprecher anführt. Die Hödlmayr International AG hatte 2016 einen Jahresumsatz von rund 270 Mio. Euro, transportierte 1,75 Millionen Fahrzeuge und beschäftigt 1.800 Mitarbeiter in 16 europäischen Ländern. Mit 340 Mitarbeiter/innen in Schwertberg gehört Hödlmayr zu den größten Arbeitgebern im Bezirk Perg.Aufgrund seiner Fachkompetenz und hohen Einsatzbereitschaft wurde Johannes Hödlmayr in eine Reihe verantwortungsvoller bzw. führender Funktionen berufen: So ist er in der European Car-transport Group of interest sowie im OÖ Cluster und im Exportclub der JKU vertreten, er ist Vorstand des Vereines „Netzwerk Logistik“, Beiratsmitglied am Logistikum der FH Steyr, Obmann der WKOÖ Sparte Transport Verkehr, Mitglied des Präsidiums und des Wirtschaftsparlaments der WKOÖ, Bundesspartenobmann-Stellvertreter der WKÖ Sparte Transport Verkehr sowie Mitglied der Bundesspartenkonferenz und des Wirtschaftsparlaments WKÖ.