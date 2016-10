Sperre der Straße zwischen Waldhausen und Sarmingstein

06.10.2016, 00:00 Uhr

Von 10. bis 28. Oktober wegen Sanierung einer Steinmauer

ST. NIKOLA. Wer von Sarmingstein nach Waldhausen will, muss von Montag, 10. Oktober, bis Freitag, 28. Oktober, einen Umweg in Kauf nehmen. Weil ein Abschnitt der Sarmingstraße (L575) wegen Sanierung einer Steinmauer gesperrt ist. Die Baustelle befindet sich von Sarmingstein aus gesehen rund 500 Meter nach der letzten Kehre im Bereich Steinmühle. Wer von Waldhausen nach Sarmingstein oder umgekehrt will, sollte auf die westlichere Verbindung über St. Nikola (L1436 Langenbachstraße) ausweichen.