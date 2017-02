St. Nikola: Steile Bergstraße als Aufreger

01.02.2017, 20:00 Uhr

Anrainer in St. Nikola fordern Salzstreuung und öfteres Räumen

ST. NIKOLA (mikö). Nachdem das Auto am Parkplatz abgestellt wird, geht es zu Fuß die extrem steile alte Sarming-Landesstraße zu den Häusern hinauf. Eisplatten, darüber Split – ein ungutes Gefühl beschleicht einen beim Gehen. Dabei sei es heute laut Anrainern nicht so schlimm. Berta Schauberger macht mit Hündchen Tacco ein paar vorsichtige Schritte: "Ich traue mich ohne meinen Mann gar nicht raus, habe die Hüfte beidseitig neu", erzählt sie. Mehrere Anrainer sind gekommen. Jeder sucht einen sicheren Stand. Der Abschnitt ist vielleicht 100 bis 200 Meter, die Kritik geht an die Gemeinde: "Es wird verspätet oder gar nicht geräumt. Mit dem Argument, die Straße sei nicht so stark befahren", ärgert sich Irene Kegler. "Wenn gestreut wird, dann nur mit Streusplitt, auch bei Glatteisgefahr. Salz kommt hier gar nicht zum Einsatz. Auf der steilen Bergstraße wird der gefährliche Streusplitt verbunden mit Eisglätte, Schnee oder im Frühjahr zu einem extrem gefährlichen Rollsplitt." Von den Anrainern werde verlangt, sich unten oder oben auf Parkplätze zu stellen und zu Fuß zu gehen. "Ohne Rücksicht, ob hier auch schon betagte und gesundheitlich eingeschränkte Personen wohnen", so Kegler, die sich fragt, wie die Rettung bei einem Notfall zufahren soll.

Bgm. Prinz: "Der Winterdienst wird ordentlich und gewissenhaft erledigt."

Was sagen die Vorschriften?

Bürgermeister Nikolaus Prinz (VP) spricht von einem "ganz exponierten Straßenstück". Die Gemeinde hätte 29 km zu räumen und "könne nicht überall sein". Zum Thema Salz winkt er ab: Weil gerade bei den heuer im Jänner vorherrschenden niedrigen Temperaturen die Verkehrsfrequenz zu gering sei, dass sich der Schnee löse. Und der Unterbau der Straße nicht dafür geschaffen sei, durch Salz Schäden entstehen würden. Die Anrainer fordern, dass der Splitt im Frühjahr früher entfernt wird. Prinz dazu: "Der Splitt wird gekehrt, wenn nach menschlichem Ermessen kein Schnee mehr kommt."Müssen steilere Straßen zuerst geräumt werden? Franz Flotzinger, OÖ Gemeindebund, sagt Nein: "Höherrangige Straßen sind zuerst zu räumen." Bei gleichrangigen Straßen sei "nach einem effizienten Schema" zu fahren.Die Straße fällt in die Winterdienst-Kategorie P2. Die Umlaufzeit für Winterdienst je nach Schneefall: Zwischen maximal 12 und 15 Stunden. Bei länger als zwei Tage durchgehendem Schneefall sollte "nach Möglichkeit" ein Fahrzeug räumen. Bei lang andauerndem Niederschlag kann eine Schneeketten-Pflicht verordnet werden. Zum Streuen sollte "auftauend vorzugsweise Feuchtsalz gegebenenfalls gemischt" verwendet werden. Salzstreu-Pflicht gibt es nicht.