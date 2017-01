Treffen der Arbeitsgemeinschaften stehen fest

31.01.2017, 10:42 Uhr

MAUTHAUSEN, ST. GEORGEN/GUSEN, LANGENSTEIN. Nachdem die Arbeitsgemeinschaften der Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen gebildet wurden, stehen jetzt die Termine der ersten Arbeitstreffen fest. Diese Treffen sind offen für alle Interessierten, die bei der Umsetzung mitwirken möchten. Um eine Anmeldung im Büro der Bewusstseinsregion wird gebeten.Die BürgerInnenräte werden fortgeführt. Die Befreiungsfeiern werden unter Mitwirkung der Bevölkerung gestaltet und besucht. Erinnerungspatenschaften werden das Wissen und die Erfahrungen der Menschen weitergeben. Themenspezifische Rundgänge für die Bevölkerung werden entwickelt und angeboten. Runde Tische mit BesucherInnen der Gedenkorte, den Überlebenden und den Nachkommen werden entstehen. Die Städtepartnerschaften der drei Gemeinden werden genutzt. Treffen der BewohnerInnen der drei Gemeinden werden regelmäßig stattfinden. Ein Leitbild für die Region wird entwickelt.Mittwoch, 5. AprilMarktgemeindeamt St.Georgen / Gusen

Projekte

Die Schulen der Region werden sich intensiv um die Themen annehmen und Aktivitäten und Projekte entwickeln. In kleinen Gruppen werden Gespräche geführt. Zusätzliche VermittlerInnen sollen ausgebildet werden. SchülerInnen der Region erzählen und zeigen SchülerInnen aus anderen Regionen die Geschichte und die Besonderheiten.Donnerstag, 2. MärzNMS MauthausenEinen Schwerpunkt wird dabei die Nachnutzung von verbliebenen Bauwerken und Räumen wie die Schleppbahntrasse, SS Baracken in Gusen, das Stollensystem „Bergkristall“ bilden. Alle Projekte werden mit Beteiligung der Bevölkerung entwickelt und umgesetzt. Kooperationen mit in- und ausländischen Universitäten und Instituten werden wissenschaftliche und internationale Dimensionen in die Themen bringen. Insbesondere werden die Parallelitäten von Geschichte und Gegenwart aufgezeigt. Mittels Kulturformen wie Theater, Film, Ausstellungen sollen Themen aufbereitet und vermittelt werden.Freitag, 7. April, 16:00 – 19:00Gemeindeamt LangensteinDafür gibt es Ideen wie Orte der Begegnung für Austausch, Ausstellungen, Filmvorführungen, Seminarräume, eine Bibliothek etc. zu schaffen und zu gestalten. Die Plätze werden positiv belebt werden. Plätze der Stille, Friedensplätze, Gärten, Plätze mit Bäumen und Bänken werden dazu anregen, zur Ruhe zu kommen und über Themen nachzudenken. Gebäude sollen als Jugendbegegnungsstätten und auch für Nächtigungen genutzt werden.Donnerstag, 16. März, 18:00 – 20:00Marktgemeindeamt St.Georgen/GusenAngebote für TouristInnen und Einheimische wie Feste der Begegnung, Erlebniswanderungen zu Geschichtethemen aus den verschiedenen Epochen, Friedenswanderungen, werden entwickelt und angeboten. Die Region als gesamtes mit allen seinen Besonderheiten wird dargestellt werden. Die Vernetzung von allen Ressourcen, Räumen, Nächtigungsmöglichkeiten, die Verbesserung von Verkehr und Infrastruktur stehen dabei im Mittelpunkt.Donnerstag, 6. April, 14:00 – 16:00Gasthaus Ost, LangensteinDie Region erhält ein neues positives Image. Die professionelle Bewerbung der Region trägt dazu bei. Beiträge in den Gemeindezeitungen und gemeindeübergreifende Informationen werden aufbereitet.Montag, 13. Februar, 17:00 – 19:00Marktgemeindeamt St.Georgen/GusenGemeinsame Camps wie Friedenscamps, Workshops, Treffen speziell für junge Menschen werden entwickelt und umgesetzt.Montag, 6. März, 18:00 – 20:00Jugendzentrum St.Georgen/GusenErstesvon 9.-12. November 2017:Workshops, Vorträge, Wanderungen, Kulturveranstaltungen zu den Menschenrechten, ihrer Geschichte und Entwicklung, aktuelle Themen werden angeboten.Unterstützt werden wir dabei von Wissenschaftern und internationalen Institutionen.Montag, 6. Februar, 17:00 – 19:00Marktgemeindeamt Mauthausenzwischen Mauthausen und St.Georgen:Die bestehenden Wege werden verbunden und ergänzt. Bei diesem Treffen werdendie Route und ein Termin für eine gemeinsame Begehung des Weges festgelegt.Freitag, 3. März, 17:00 – 19:00Gemeindeamt LangensteinEntwicklung derin St. Georgen/Gusen:Eine würdige Gedenkstätte wird gestaltet. Die Zugänglichkeit wird gesichert. Die Dimension der „industriellen Ausbeutung des Menschen“ soll aufgezeigt werden. Die Forderung nach wissenschaftlicher Aufarbeitung und Verbreitung des bestehenden Wissens ist ein wichtiger Bestandteil des Projektes.Donnerstag, 16. März, 18:00 – 20:00Marktgemeindeamt St.Georgen/Gusen