Unser Leben verläuft zufällig?

07.01.2017, 16:52 Uhr

Die Vorstellung, unser Leben verlaufe zufällig, teile ich nicht. Wir sind mit einer geistigen Kraft eng verbunden, egal ob vor der Geburt in der „Gebärmutter“ oder im größeren „Entwicklungsraum“ hier, im Schoss von „Mutter Erde“. Ich befinde mich jetzt also "nur" in einer größeren „Gebärmutter“, in der ich als Mensch heranreifen muss. Dann steht die Geburt ins wirkliche Leben an.

Materielle und geistige Ebene stehen, trotz aller bisher scheinbar wahrgenommenen Zufälle, in enger Verbindung. Positive "Zufälle" in egoistischer Absicht sind kaum möglich, eine „selbstlose Lebenseinstellung“ kann dagegen fruchtbarer sein. Das übliche Kausalitätsdenken ist nicht angebracht. Wird die Verbindung zwischen Materie und Geist bewusst, verläuft das Leben um vieles kreativer. Dabei ist eine feinstoffliche Vorstellung von Geist nicht sinnvoll und immer noch einer feinstofflich-materiellen Ebene zuzuordnen. Geist ist heute kaum jemanden zugänglich, weil man nicht haben kann (Vorstellung), was man nur sein kann. „Mach Dir kein Bild von Gott!“ ist daher die Aufforderung, den Geist kreativ ins SEIN einzubinden. Zwanghafte Bilder von Etwas stehen nicht zufällig bei allen Konflikten dieser Welt im Mittelpunkt. Menschen haben dann eine konkrete aber illusionäre Vorstellung von dem, was man eben „nur“ sein kann.Es ist einmal mehr angebracht, die bisherige Logik zu verlassen, auch wenn sie sich wie immer dagegen zu wehren scheint. Im Alten Testament steht dafür symbolisch das Verlassen Ägyptens. Diese „kleine Geschichte“ teilt mir unzweideutig mit, dass es gegen alle (Pseudo)Naturgesetze zu einem „Durchbruch“ aus der alten Norm kommen kann. „Durchbruch“ heißt die Hoffnung auf etwas völlig Neues.Was kann Deine dogmatischen Grenzen überschreiten? - Deine eigene Dynamik und die Reife Deiner eigenen Intelligenz. Das erfordert aber das Verlassen Deiner bisherigen Norm bzw. die Ablehnung des Durchschnittlichen. Jeder Durchbruch kann daher nur irrational erscheinen. Wer Veränderungen der Welt nach kausalen und statistischen Veränderungen beurteilt, hat den „multimedialen Charakter“ der Wirklichkeit noch nicht erfasst. Er ignoriert die Möglichkeit, die eigene Vergangenheit und damit auch die Zukunft verändern zu können. Er baut in seinen Prognosen immer auf der selben eigenen Vergangenheit auf. Extrapoliert wird nur „dogmatisch geglaubtes“ Vermutungswissen, ohne wirklich „Neues“ zu schaffen.Es gäbe Wunder, wie sollte man aber daran glauben? Dafür klammert man sich an technische Errungenschaften, die unsere Welt an den Abgrund führen. Techniker im „Aufschwungsrausch“ und religiöse Fantasten bzw. Esoteriker geben sich schließlich die Hand. Intelligenz bleibt in diesem Setting außen vor.