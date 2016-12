"Unsere Namen" Kulturtage Katsdorf

26.12.2016, 11:44 Uhr

„Wenn man Namen betrachtet, so muss man sich das vorstellen, wie wenn ein Forscher einen Urwald betritt. Jetzt ist die Frage: Welche Blüte gehört zu welchem Ast, welcher Ast zu welchem Stamm. Und wo ist die Wurzel dazu? Hohensinner stellte die von ihm entwickelte Methode der "Historisch-geografischen Familiennamenforschung" vor und zeigte am Beispiel des Namenswie die Wissenschaft den Ursprungspunkt eines Familiennamens ausfindig machen kann. Es gibt zwei Höfe namens "Narnleitner. Es sind immer neue Schreibvarianten entstanden: Naarnleithner-Narnleitner, eine Zeit sogar Narrenleitner, wobei man offenbar nicht mehr ans Gewässer sondern an die Narren gedacht hat. Ein weiteres Fundstücke aus regionalen Kirchenbüchern: Schabenrüssel - Schabenruess - Schambrüstl. Ohne Recherche kommt man hier nicht zu wahren Aussagen, die Bedeutung und Herkunft betreffend.Das Publikum staunte über die Hintergründe dieser wenig bekannten Wissenschaft. Im Rahmen der Katsdorfer Kulturtage werden alle zwei Jahre Schwerpunkt-Themen aufgegriffen. Der Verein ist auch verantwortlich für das einzigartige Weberkarden-Museum (das einzige Europas) und für die Herausgabe der Katsdorfer Heimatblätter, die sich vor allem mit den Vorkommnissen im 20. Jahrhundert in der Region befassen.Organisator: Fritz Preinfalk