Verein "Pro Donaubrücke" kommt nun doch nicht

26.01.2017, 15:10 Uhr

siehe Bericht . Ziel war es, alle Betroffenene zu vereinen und ein "starkes gemeinsames Sprachrohr" zu bilden. "Durch regelmäßige Vorsprachen bei den politisch Verantwortlichen und durch Informationsveranstaltungen über den jeweils aktuellen Stand der Umsetzung sollte der mehrjährige Neubau-Prozess begleitet und unterstützt werden", so die Bezirks-VP in einer Aussendung. Nun ruderte Froschauer zurück: „Leider konnten wir nicht alle politischen Mitbewerber von unserem parteiübergreifenden Ansinnen restlos überzeugen. Da es uns keineswegs um eine parteipolitische Profilierung geht, sondern ausnahmslos um das gemeinsame Vorgehen für die von allen gewünschte Neuerrichtung der Brücke, werden wir von der Vereinsgründung wieder Abstand nehmen.“

"Regionalverkehr Donauraum Perg" soll Initiativen übernehmen

Die ursprünglich für den parteiübergreifenden Verein vorgesehenen Initiativen sollen laut Bezirks-VP vom bestehenden Gemeindeverband „Regionalverkehr Donauraum Perg“ übernommen werden, deren Verbandsversammlung alle Gemeinden und Parteien des Bezirkes angehören. "Thematisch ist die Neuerrichtung der Donaubrücke in diesem Verband bestens aufgehoben, da die künftige Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Brücke auf Grund ihrer großen Bedeutung Auswirkungen auf die Verkehrsströme des gesamten Bezirkes hat. Der geschäftsführende Obmann des Verbandes, Anton Wahlmüller aus Perg, hat angekündigt, in der Verbandstätigkeit einen Schwerpunkt auf das Thema 'Neubau Donaubrücke Mauthausen' zu legen", so die VP.