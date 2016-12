Versicherungsberater Aigner spenden für Förderzentrum

11.12.2016, 10:30 Uhr

aus Waldhausen entschieden, das für Weihnachtsgeschenke vorgesehene Budget an das Förderzentrum Waldhausen für Therapie-Materialien zu spenden. Mit großer Freude konnten jetzt, Obfrau des Elternvereins, und Förderzentrums-Leiterinin Empfang nehmen.Bei einer Hausführung sahen die beiden Versicherungs-Experten, dass es an allen Ecken und Enden an Therapie-Materialien im Zubau fehlt. Gottfried und Günther Aigner waren nicht zum ersten Mal in dieser Einrichtung. Die überaus beliebte und große „Sandkiste“ in Form eines Schiffes wurde von Vater und Sohn gezimmert.