Vier Verletzte nach einem Unfall auf der B3

17.12.2016, 14:20 Uhr

Ein Probeführerscheinbesitzer übersah einen Pkw, in dem sich auch zwei Kinder befanden.

PERG. Am Freitagabend,16. Dezember, fuhr ein 17-jährige Probeführerscheinbesitzer von Perg kommend Richtung Mauthausen. In einer langen Rechtskurve in Oberwagram überholte der Fahranfänger einen Lkw mit Hänger. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 30-jährigem Linzer gelenkt wurde. Mit im Fahrzeug des Linzers befanden sich seine beiden Söhne, sieben und acht Jahre alt, sowie ein 39-jährige Beifahrer. Um dem Frontalzusammenstoß zu entgehen, bremste der Linzer sein Auto ab und lenkte es in den rechten Straßengraben. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Alle vier Insassen konnten sich nur leicht verletzt selbst auf dem Unfallfahrzeug befreien. Sie wurden mit der Rettung ins UKH Linz eingeliefert. Am Auto entstand nur geringer Sachschaden. Die B3 musste zur Fahrzeugbergung kurzfristig abgesperrt werden.