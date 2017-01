Vor der Geburt kommt die Krise

07.01.2017, 20:19 Uhr

Geburtswehen kündigen das Kommen von neuem Leben an. Davor entsteht Leben, indem sich Zellen zu einer „Einheit“ formieren.Das hebräische Wort für Kranksein ist „chole“. Es hat dieselbe Wurzel wie das Wort „gewöhnlich“. Ich lebe in der Gesellschaft wie ein einzelnes Sandkorn. Das hebräische Wort für „Sand“ ist „chol“. Eine Vielheit ohne Zusammenhang ist also krank. Durch Egoismus kann keine „größere Form“ entstehen, Egoismus ist gegen eine Einheit gerichtet und damit auch gegen das „(er)Wachsen(werden)“. Eine größere „Formation“ ermöglicht die Kraft, im Verbund mit den Mitmenschen, den Durchbruch in die neue Welt zu schaffen. Das Zusammenzählen geistiger Energieeinheiten wird dann möglich. Dafür musst Du bisherige „Gewohnheiten“ bzw. das „Gewöhnliche“ verlassen, um neu geboren zu werden.

Dem Begriff „chol“ (dem „Gewöhnlichen“) steht der Begriff „katosch“ („heilig“) gegenüber. Heil und gesund wirst Du nur durch Dein Bestreben nach einer Vereinigung. Dem gegenüber ist das Gewöhnliche (das Kranke) ein Dasein in einer Norm, einer losen, unzusammenhängenden (Sand)Masse. Die „Zeit“ ist das einzige verbindende Glied der Sandkörner. Ein Kind benötigt auch Wasser (= Zeit), um eine Sandburg bauen zu können. Der Sand wird immerwährend „durchgeknetet“ und kann unterschiedlichste Formen annehmen. Doch er bleibt lose bzw. eine unzusammenhängende Masse. Trockener Sand zerfällt beim ersten Windhauch in seine egoistischen Bestandteile. „Wind“ heißt auf hebräisch „ruach“ (auch „Geist“). Der „ruach ha-kodesch“ ist der „Heilige Geist“, der vom „schamajim“ („Himmel“) kommt. Viele Informationen aus göttlicher Quelle bleiben für die träge Masse „irrational“ und Mittler bleiben in der Gesellschaft nur Außenseiter oder gar Verrückte. „Kadosch“ bedeutet daher nicht nur „heilig“, sondern auch „abgesondert sein“, für das „außerhalb“ einer bestehenden Norm leben. „Kadosch“ meint auch alles der Norm nicht „hörige“. In einem „Heiligen“ gibt es kein „entweder – oder“, keine Grenzen und deshalb auch keine Angst. In ihm gibt es nur das Verstehen des Ganzen – das „sowohl – als auch“.Jeder Mensch ist der Messias für Seine Welt. Ein „leidender Messias“ ist auf dem Weg zu Gott. Wie lange Du diesen Weg „empfindest“, bestimmst Du selbst. Der „siegende Messias“ ist der, diesen Weg Beendende. Harmonie entsteht durch das Formieren von Fragmenten. Das Ordnen von Fragmenten in bestimmte „Verhältnisse“ - in „Beziehungen“ - das ist Harmonie. Darum hat Harmonie auch mit Hierarchie zu tun. Harmonie entsteht nur durch einen Gegensatz, weshalb es etwas zum Harmonisieren gibt.„Gesund sein“ heißt (hebr.) „beri“, was von der gleichen Wurzel wie das Wort für „schöpfen“ und „Schöpfung“ abhängt. Erst wenn Du nun schöpferisch, d.h. selbst bestimmend Dein Leben „chtigst“ und Dich nicht mehr von Deiner bisherigen Logik „treiben“ lässt, bist Du auch wirklich „gesund“. Ein Kranker fühlt sich einsam, isoliert, verlassen und unverstanden. Ein Rausch soll ihn dann betäuben und ablenken. Nach dem Erwachen fühlt sich der Mensch jedoch immer wieder noch unglücklicher. Die Berauschung muss immer raffinierter ausfallen.Solche Menschen leben im Reich der Hoffnungslosigkeit, ohne von einer anderen Welt etwas zu ahnen. Der Kranke lebt in Angst und versinkt in dieser Angst. Die Auferstehung aus einem derartigen Leben kann nur die Geburt eines Toten sein. Der Hoffende, den Sinn dieses Daseins Erkennende wird dagegen zum wirklichen Leben geboren.Wer diese Gesetze begreift und achtet, dem werde ich alles geben. Wer sie nicht annimmt, dem werde ich nun alles nehmen, was er besitzt (Mark. 4; 25)Wer sich für mich erhalten will, der muss seinen Egoismus – sein „Ich“ - zugrunde richten. Wer sein egoistisches „Ich“ zugrunde richtet, der wird sein wirkliches „Sein“ - nach meinem Bilde geschaffen – erzeugen (Luk. 17; 33)Wenn Du in Deiner Gesellschaft der Größte sein willst, ohne all die anderen zu berücksichtigen, so wirst Du der Letzte sein, der in mein Paradies eingeht (Mark. 9; 35)