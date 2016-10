Wärmster September seit Messbeginn – Rückblick September 2016

02.10.2016, 18:30 Uhr

Der September 2016 geht mit 3,5°C über dem Mittel als wärmster September seit 1946 in die Messgeschichte ein.Mit 20 bis 35% mehr Sonnenschein als üblich in einem September wurde der September zusätzlich als überdurchschnittlich empfunden. Auch bei den Sommertagen (Tagesmaxima über 25°C) gab es mit 11 Tagen um das vierfache mehr Sommertage.Dagegen zeichnete sich ein leichtes Defizit beim Niederschlag ab.

Wetterrückblick September 2016

Durchschnittliche Temperatur: 16,2°C (um 3,5°C zu warm)max. Temperatur: 28,9 °C (am 12. des Monats)min. Temperatur: 5,8°C (am 23. des Monats)Niederschlag: 59,0 mm (um 7,9 mm zu wenig = 88% des 60 Jährigen Mittel)max. Niederschlag / 24h : 19,0 mm (17. des Monats)Sommertage (Temp. max. >25°C): 11Nebeltage: 4Sonnenstunden: 205,5 Stunden hat die Sonne im September 2016 geschienen! Das sind um 41,5 Stunden zu viel. Die Prozentuelle Zahl beträgt somit 125% des 60 jährigen Durchschnitt!Bericht: (c) StrudengauwetterDaten: (c) Strudengauwetter