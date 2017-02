Wo in Perg heuer die Narren zu finden sind

01.02.2017, 08:00 Uhr

Nach dem Faschingsumzugs-Comeback im Vorjahr freuen sich viele Perger auf eine Wiederholung.

BEZIRK. Mit dem Beginn des Februars geht auch die fünfte Jahreszeit in ihre finale Phase. Kurz vor der anstehenden Fastenzeit darf noch einmal so richtig gefeiert werden. Ausgefallene Kostüme, leidenschaftlich gestaltete Umzugswägen und vor allem großer Spaß warten auf die Perger in der Faschingszeit. Neun Gemeinden aus dem Bezirk Perg können mit einem Faschingsumzug aufwarten.: Am 11. November wurde der Fasching am Perger Hauptplatz eingeläutet, am Faschingssonntag, 26. Februar, findet er dort sein Ende. Nach langjähriger Abstinenz darf sich die Bezirkshauptstadt über eine Rückkehr des Faschingsumzugs freuen. Ab 14 Uhr lädt die Faschingsgilde zum bunten Treiben.

: Auch der Kurort wird sich am Sonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr in eine Faschingsgemeinde verwandeln. Im Mittelpunkt stehen aber vor allem die jüngsten Einwohner. Beim Kinderfaschingsumzug der ÖVP ist Spiel und Spaß garantiert. Treffpunkt ist auf dem großen Parkplatz.: Der Kulturausschuss und der Musikverein veranstalten am Sonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr gemeinsam am Marktplatz einen Faschingsumzug.: Die Greiner Faschingswägen werden am Faschingsdienstag, 28. Februar, ab 14 Uhr am Stadtplatz zu bestaunen sein. Veranstalter wird der Verein Sonderzug sein.: Der Elternverein der Gemeinde Klam vereint zwei Veranstaltungen. Am Dienstag, 28. Februar, ab 14 Uhr finden sowohl der Kinderfasching als auch ein Faschingsumzug statt. Ausgangspunkt ist der Gasthof Fraundorfer.: Umzug und Kinderfasching finden in der Marktgemeinde ebenfalls an einem Tag statt. Am Faschingsdienstag, 28. Februar, ab 13 Uhr wird der Fasching in Münzbach gefeiert.: Die Werbeinteressensgemeinschaft (WIG) Schwertberg lädt am Faschingsdienstag, 28. Februar, zu einem besonderen Highlight. Die Funparade wird wieder über die Bühne gehen.: In Waldhausen steht der ganze Faschingsdienstag im Zeichen der fünften Jahreszeit. Am 28. Februar ab 9 Uhr wird der "Feiertag" beim Gasthof Schauer eröffnet. Um 13 Uhr findet dann der Faschingsumzug statt. Beim anschließenden Faschingskehraus mit "Die 3 Zünftigen" hat man die Möglichkeit, den Tag feierlich ausklingen zu lassen.: "In Naarn sind die Narren los". So könnte man es ausdrücken, wenn am Faschingsdienstag, 28. Februar, ab 10 Uhr der Wirtschaftsbund Naarn zum Naarner Fasching am Markplatz lädt.Nicht nur im Bezirk Perg hält der Fasching Einzug, auch in vielen weiteren Gemeinden in Obösterreich wird die fünfte Jahreszeit ihrem Namen gerecht. Eine Zusammenfassung der Faschings-Geheimtipps der BezirksRundschau finden Sie unter www.meinbezirk.at/geheimtipps