Anrainer und Eltern fordern Ergebenisse: Bürgermeister setzt Arbeitskreis "Verkehrssicherheit" ein

01.02.2017, 18:33 Uhr

Eine zu große Zahl an Lenkern hält sich an neuralgischen Stellen nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit. Wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates zu erfahren war, fordern betroffene Anrainer und Eltern Ergebnisse.

: Bauausschuss, Gemeinderäte, betroffenen Anrainern, Eltern, Behördenvertreter, Sachverständige und Straßenverwaltung. Gemeinderäte aller Fraktionen haben sich bereits gemeldet.In einigen Punkten werden bauliche Maßnahmen vorgeschlagen, die aber sehr aufwändig und kostenintensiv und wenn, nur mit Unterstützung der Landesstraßenverwaltung zu bewerkstelligen sind. An Stellen mit chronischen Geschwindigkeitsüberschreitungen wie der Riedersdorfer-Kuppe schlagen die Expertenvor“,So kann es auf der gefährlichen Stiedl-Kreuzung keinen Gehsteig geben, da über 85 Prozent die Geschwindigkeit nicht einhalten. Hier müsste ein Fahrbahnteiler mit Querung errichtet werden. Dazu fehlt das Geld.Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Riglhof-Gemeindestraße nach Dimbach, Kellergasse-Betriebsgebiet Anrei, 30 km/h in den Siedlungsstraßen Markt-Süd und Neudorf.„Nur durch Zusammenreden, Austausch der Argumente Für und Wider, Erarbeitung von realistischen Vorschlägen und gemeinsamen Vorgehen können wir an einigen besonders neuralgischen Punkten weiter kommen, wie in den Bereichen Lagerhaus-Kreuzung, Bushaltestellen Schule und Stiedl-Kreuzung, Gehsteig und Fußgängerübergänge Marxer-Siedlun–Fitnesscenter usw. Ich hoffe, wir kommen auf diese Weise ein Stück weiter.“