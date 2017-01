Die Quintessenz des Wandels

27.01.2017, 19:58 Uhr

In unserem Leben muten uns viele (Un)Menschen zu, aus zwei Schritten einen zu machen: Sie wollen z.B. in der Politik zugleich das Programm wie auch die Quintessenz der notwendigen Änderung bestimmen. Dadurch verschwindet eine Form sozialer Energie in falsch verstandener Politik. Politische Arbeit kann nicht beide Schritte machen, ohne in Korruption zu verfallen. Das politische Programm ist nicht dazu da, um sich selbst den Vorrang zu geben. Dazu ist eine zweite unabhängige Kraft notwendig, sonst wird das Bewusstsein des Menschen durch eine fragmenTIERte unmenschliche ("tierische") Logik aus den Angeln gehoben. In dieser Gesellschaft genügen künstliche Existenzen (KIs), um das Hamsterrad am Laufen zu halten.Das menschliche Individuum wird durch geistlose Egoisten ersetzt, um eine Masse zu formen. Die Masse wird befragt, ob z.B. ein Politiker noch etwas taugt. Ein Getriebener folgt dem Anderen, Vizekanzler Mitterlehner muss in der österreichischen Politik seinem logischen Nachfolger Sebastian Kurz schon weichen, lange bevor die Ämter tatsächlich getauscht werden. Die Masse hat es bestimmt und die Moderatoren der Masse - die Politikbeobachter und -berater - spielen ihre Rolle als fragmenTIERte Persönlichkeiten ohne Bezug zum Menschen. Dieser Mensch ist in Ewigkeit jenes Wesen, welches den Bezug zu ALLEM herstellt. Er wird in künstlichem Tiefschlaf gehalten. Sein Erwachen ändert ALLES und erfordert eine Entscheidung: Was willst Du sein - Mensch oder Affe (Primat)?