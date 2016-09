Ein Festtag für die Wirtschaft

28.09.2016, 17:00 Uhr

Wirtschaftsbund und Betriebe präsentieren sich am Samstag, 8. Oktober, beim Münzbacher Markt mit Gewerbeausstellung.

MÜNZBACH. Ganz Münzbach ist auf den Beinen, wenn der Wirtschaftsbund am Samstag, 8. Oktober, zum Münzbacher Markt mit Gewerbeausstellung lädt. Das erst im Mai neu formierte Team des örtlichen Wirtschaftsbunds unter Obmann Andreas Leitner gibt damit ein kräftiges Lebenszeichen von sich.Neben Leitner sind im Vorstand des Münzbacher Wirtschaftsbundes Obmann-Stellvertreter Hannes Sigmund, Beirat Thomas Burger, Schriftführer Karl Fröschl, Kassier Thomas Wenigwieser und Kassier Andreas Raab aktiv. Beginn der Gewerbeausstellung samt Markt ist um 9 Uhr am Marktplatz bei freiem Eintritt. "Die Idee war, eine Gewerbeschau im Zuge des eher kleinen Münzbacher Marktes zu integrieren, um diese aufzuwerten. Die Resonanz war sehr gut, weit über 50 Betriebe machen mit. Der Funken ist auch auf die Gemeinde und Vereine übergesprungen, die uns organisatorisch unterstützen", sagt Leitner.

Bürgermeister am Bobby-Car

Zu den Höhepunkten des Festtages zählen der Festakt mit Bürgermeister Josef Bindreiter und WB-Obmann Andreas Leitner um 13 Uhr, das Bobby-Car-Rennen mit Vertretern der Gemeinde und des Wirtschaftsbundes um 14 Uhr sowie das Oktoberfest ab 17 Uhr im Festzelt mit Live-Musik der Nöwitaler. Den ganzen Tag gibt es den Münzbacher Markt mit Einkaufsmöglichkeit, Aussteller präsentieren ihre Waren und um 9 Uhr beginnt der Aktivpark mit den Live-Vorführungen. Motor-Fans können sich auf die große Kfz-Ausstellung mit Caterham, Rallye-Autos oder dem Tesla-S freuen. Im Maschinenpark gibts die großen Geräte: Lkw, Bagger und Traktoren zum Anfassen und Reinsetzen. Die Gewerbebetriebe zeigen ihr handwerkliches Geschick und laden große wie kleine Marktbesucher zum Mitmachen ein. Ob Pizza backen im Ofen der Firma Sigmund, Holzbau mit den Zimmerern der Firma Hentschläger, Schnitzen mit der Firma Langeder oder sogar Brunnen bohren mit den Experten der Firma Prinz: An diesem Tag ist für jeden etwas dabei.-----TagesprogrammDer Münzbacher Markt am 8. Oktober von 9 bis 16 Uhr• 9 Uhr: Beginn der Veranstaltung – Eintritt frei! Münzbacher Markt mit Einkaufsmöglichkeit, Aussteller präsentieren ihre Waren, Aktivpark beginnt mit den Live-Vorführungen• 10.30 Uhr: Festsegnung durch Pfarrer Josef Grafeneder• 11 Uhr: Standkonzert der Münzbacher Musikkapelle• 13 Uhr: Festakt und Zapfanstich mit Bürgermeister Josef Bindreiter und Wirtschaftsbund-Obmann Andreas Leitner• 14 Uhr: Bobby-Car-Rennen mit Vertretern der Gemeinde und dem Wirtschaftsbund. Der Preis wird dem Kindergarten Münzbach gespendet.• 15 Uhr: Firma Prinz führt eine Brunnenbohrung vor• 16.30 Uhr: Modeschau mit den Prinz Volleys Girls• ab 17 Uhr: Oktoberfest mit Oktoberbier und mit Live-Musik der Nöwitaler im Festzelt---------Aktivprogramm der GewerbebetriebeAb 9 Uhr zeigen die Gewerbebetriebe den Besuchern ihr handwerkliches Geschick und laden zum Mitwirken ein.Highlights aus dem Programm• Pizza-Ofen der Firma Sigmund mit anschließender Verkostung• Zimmerei der Firma Hentschläger• Große Sandkiste für die kleinen Gäste, Firma Barth• Tischler-Handwerkskunst zum Anfassen, Firma Karl Fröschl• Modeschau Firma Prinz mit den Volleys Girls• Nutzfahrzeuge: Am Fahrersitz von Lkw, Bagger, ...• Schnitzen live mit Firma Langeder• Brunnen bohren mit Firma Prinz• Live Musik + DJ: Musikalische Untermalung (ganztags im Festzelt)• MÜBUZ-Fahrt mit dem Münzbacher Bummelbus durchMünzbach