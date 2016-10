Gedenken, die im Meer ertrunken sind - Großes Miteinander mit Asylwerbern

01.10.2016, 14:22 Uhr

. Über 200 Personen nahmen bei der Fackelwanderung rund um den Bade-See Waldhausen im Rahmen „Langer Tag der Flucht“ teil. „“, freut sich die Organisatorinüber den zahlreichen Besuch.Im Caritas Flüchtlingsquartier in Waldhausen gab es ein umfangreiches Programm, das auf großes Interesse stieß: Mitmachaktion in der Näh- und Schnitzwerkstatt der Flüchtlingsfrauen und Männer, Trommelworkshop, Buffet: kulinarische Entdeckungsreise durch Afghanistan, Irak, Russland, Armenien und Syrien. Digitales Bilderbuch vom Projekt Alpinpädagogik mit jugendlichen Asylwerber aus Waldhausen von Stefan Haselberger. Informationen zum Thema Asyl und Grundversorgung.Im Stadtkino Grein wurde der Film WELCOME HOME. Ein Film zum Thema Flucht und Asyl. Der Eintritt war frei. Danke dem KinobetreiberIn Klam wurde zu einem Begegnungsnachmittag von 16 bis 21 Uhr in Sperken 16, in die Flüchtlingsunterkunftgeladen. Für Essen, Trinken und Musik war gesorgt.