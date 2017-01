Gemeindefinanzen nicht rosig - hohe Pflichtausgaben

01.01.2017, 11:00 Uhr

Gemeinderat spricht von einem ungerechten Berechnungsschlüssel, der bevölkerungsarme Gemeinden benachteiligt (2. Verteilungsweg).

PABNEUKIRCHEN. Die Finanzen der Marktgemeinde Pabneukirchen sind alles andere als rosig. In den vergangenen und kommenden Jahren wird Pabneukirchen den Gemeindehaushalt nicht ausgleiche können. Diese Finanz-Entwicklung gab Bürgermeister Johann Buchberger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekannt.

Die Finanzlage hat sich im Finanzjahr 2015 verschlechtert. Es musste einhingenommen werden. Für diesen Abgang erhielt die Gemeinde vom Land OÖ € 332.100.Hierfür wird um Bedarfszuweisung angesucht.Der ordentliche Haushaltsvoranschlag 2017 weist Einnahmen von € 2,594.800 und Ausgaben von € 3,041.200 aus. Es ergibt sich somit derHohe Pflichtbeiträge wie Krankenanstalten-, Sozialhilfeverband-Beitrag (Seniorenheime) und Landesumlage zusammen € 843.800.Annuitäten-Zahlungen an den Wasser-Wirtschafts-Fonds samt Kanaldarlehen BA.06 (€ 189.600), Abgänge der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen und ausgeprägten Serviceleistungen (z.B. Abgang Volksschule, € 90.600, NMS: € 139.600, Kindergarten (inkl. Transport): € 127.600, Musikschule: € 21.900, Freibad: € 26.400,, Abwasserbeseitigung € 27.200 usw...)wird 2017 wieder eine Strukturhilfe aus dem Finanzausgleich in der Höhe von € 23.400,-- erhalten, jedoch um € 26.800,-- weniger als im Voranschlag 2016 veranschlagt.Weiters erhält Pabneukirchen weiterhin keine Finanzzuweisungen nach „§ 21 FAG“ und sogenanntem „2. Verteilungsweg“. Dies resultiert aus einem unserer Meinung ungerechten und bevölkerungsarme Gemeinden benachteiligenden Berechnungsschlüssel., dass der ordentliche Haushalt weiterhin (siehe mittelfristiger Finanzplan bis 2021 – prognostizierte Abgänge zwischen € 458.300,-- und € 503.300,--) nach wie vor nicht ausgeglichen werden kann.+Projekt Wildbachverbauung „Forstbach 2008-2022“ Für 2017 ist ein Projekt in Thomastal (bei Peböck-Zufahrt und Gemeindestraße im Sommer 2016 3 mal verwüstet) sowie die Räumung des Tannschachbaches vorgesehen.+Nachmittagsbetreuung – Bundesfinanzierung: ein Restbetrag von ca. € 40.000,-- ist noch nicht ausgeschöpft es sind Bedarfsgespräche mit den Schulleitungen im Gange.Gemeindestraßenbau 2015-2017: Lt. gen. Finanzierungsplan sind für 2017+Sanierung Amtshaus: Dach / barrierefreies WC / Nahwärmeanschluss / Restsanierung+FF. Riedersdorf – Stellplatzerweiterung+Stromerzeuger FF Riedersdorf+Kleinlösch-Fahrzeug für FF Riedersdorf+Geplant ist die Erweiterung und Vervollständigung der fehlenden bzw. die Umrüstung der alten Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie, was speziell bei den Stromkosten ein wesentliches Einsparungspotential bedeuten würde-----------------------, dass Thomas Holzweber nach wie vor Tourismus-Obmann ist. Weiters informierte er den Gemeinderat, dass es eine Sitzung des Tourismus-Verbandes gegeben habe. Wie es weitergehen soll: Bandbreite weitermachen bis auflösen. Überdies kommt ein neues Tourismus-Konzept für OÖ. Überlegung: Eine Tourismusregion sollte über 200.000 Nächtigungen im Jahr haben.....----------------------Sonntag. 08. Jänner 2017, ab 10.30 Uhr - Eisbahnen beim Schützenheim.Anmeldungen ab sofort bei Josef Luftensteiner und Peter Lingg.Die Union und der Schützenverein freuen sich auf recht rege Teilnahme!--------------------------------Am Samstag, 14.01.2017, ist es wieder soweit! Die Union Pabneukirchen - Sektion Fußball - veranstaltet wieder einen Sportlerball! Der Ball findet im Gasthaus Fischelmaier statt!Highlights:-Musik MittnDrin-Glücksrad mit tollen Tombolapreisen-Naturschnapsbar-Mitternachtseinlage-Abendkleidung obligatBeginn: 19 UhrAuf euer Kommen freuen sich die Kicker der Union Pabneukirchen!