Trump auf unserem Sofa

20.01.2017, 14:53 Uhr

Ich behaupte dagegen, wer kann beweisen, ob es diesen Trump überhaupt gibt. Natürlich gibt es auf einer feinstofflichen Ebene diesen Menschen, wie es z.B. auch Homer Simpson gibt. Ich halte es auch für möglich, dass er sich materialisiert, wenn ich in die USA reise und versuche Kontakt zu bekommen. Das ist nicht der Punkt. Die Trump-Story zeigt, wie so viele andere Stories auch etwas anderes: Wir spiegeln in einen Menschen, den wir nicht kennen können, etwas hinein, was nicht da draußen außerhalb von uns ist. Das Bild von Trump entsteht also im ersten Schritt durch Sprache in uns. Reißt diese Verbindung, kann niemand mehr beweisen, dass es ihn überhaupt gibt. Alles was Trump symbolisiert hat daher, wie jeder andere Mythos auch symbolische Bedeutung für unser Leben. Aber er hat ja 100% sicher Zugriff auf den roten Knopf! Träum weiter, schlafender Geist ...

Zwischen den Generationen herrschen Konflikte, wo oftmals archetypische Charaktere auftreten, die durchaus Trump ähneln. So verrückt er beschrieben wird, so dumm und unbelehrbar sind wir schließlich selbst in unseren Beziehungen und kulturellen Aspekten. Aber alles ist 100 % sicher, was "Qualitätsmedien" über den neuen Präsidenten schreiben. Auch sie sind mit uns innerlich verbunden. Wir lesen nur Medien, die dem entsprechen, was wir uns vorstellen. Alles andere will man nicht hören.Spricht man z.B. mit Österreichern die in Australien, Japan, China, etc. leben und die wenig Kontakt zu unserer Logik (Kulturkreis) haben. Sie entwickeln ein völlig anderes Bild von der Welt wie auch von Trump.Wer sich freiwillig zum Affen erklärt (wissenschaftlich bewiesen), kann man diesem Wesen helfen? (Trockennasenaffe laut eigener Definition - Wikipedia: "Trockennasenaffen, zu denen auch der Mensch gehört, ...")Die unmittelbare Umwelt bräuchte jene Änderung, die man von Trump fordert. Es ist wie ein Selbstgespräch eines Geistes, der im Dialog mit sich selbst seine aktuelle Situation analysiert. Nicht er muss sich ändern, sondern DU Ego! Erkenne Dich selbst, sonst erfüllst Du das Bibelwort: "Lasst die Toten ihre Toten begraben!" Lebende Tote, Zombies - das ist der logische Entwicklungsschritt der überzeugten Trockennasenaffen.