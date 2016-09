Von der Schule ausgeschlossen "Ich möchte so gerne in der Schule Deutsch lernen"

28.09.2016, 19:06 Uhr

BEZIRK.. Afghanistan, Pakistan, Iran. In Greichenland wurde sie von ihrer Mutter getrennt. Atifa schlug sich bis Waldhausen durch.„Ich bin vor zehn Monaten nach Österreich gekommen, um endlich in die Schule gehen zu können. Mit 15 Jahren darf ich nicht mehre in das Poly in Grein gehen. Ich möchte aber so gerne lernen", erzählt eine sehr traurige Atifa.Erst nach der Leiter-Dienstbesprechung am Donnerstag vor Schulbeginn wurden die Schulen vom Landesschulrat informiert, dass die Aufnahme von nicht schulpflichtigen Jugendlichen als außerordentliche Schüler an allgemein bildenden Pflichtschulen nicht zulässig sei. Konkret heißt das im Bezirk Perg, dass Schüler, die im August 15 Jahre alt wurden, keine Polytechnische Scnhule (PTS) oder Neue Mittelschule besuchen dürfen.Die PTS Perg musste acht Schüler, das PTS Grein fünf Schüler und das PTS St. Georgen/Gusen drei Schüler abweisen. Die Abweisungen in den NMS sind nicht bekannt.Fürvon der PTS Grein wäre es kein Problem, die 15jährigen Asylwerber-Kinder in Grein zu unterrichten. Obwohl Kastenhofer den abgewiesenen Schülern den Ausschluss erklärte, ist ein Bursche mehrere Tage in die Schule gekommen und hat immer wieder um Einlass gebeten.

Einige 15-Jährige hat die Caritas jetzt in Zehn-Wochen-Kursen untergebracht.Da die sieben Jugendlichen zur Zeit keine Möglichkeit haben in einem Deutschkurs einzusteigen oder andere Maßnahmen wahrzunehmen, wird mit Hilfe von Ehrenamtlichen versucht, durch stündliche Nachhilfe, zumindest ein bisschen die Lerninhalte zu vermitteln. Neben den Ehrenamtlichen versucht das Betreuungspersonal durch gezielte Lerneinheiten, den Jugendlichen Wissen zu vermitteln, um ihnen eine gewisse Stabilität zu geben und um so den Anschluss nicht zu verlieren. Vergleichbar sind diese Maßnahmen allerdings nicht mit einem Schulbesuch. Denn die Integration und den Beziehungsaufbau mit Freunden, die ein Schulbesuch mit sich bringen und vor allem fördern würde, kann man mit diesem Ablauf/Maßnahmen leider nicht garantieren!", informiert