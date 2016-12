11. Greiner Altjahreslauf - alle Infos

GREIN. Start beim 11. Greiner Altjahreslauf ist am Samstag,Veranstalter ist der Turnverein Grein, Sektion Leichtathletik.Die Laufstrecke führt überdurch die beleuchtete Altstadt. Die Streckenlänge beträgt insgesamt. Im Ziel warten auf alle Sportler Tee, Glühmost und ein Kuchenbuffet. In der Turnhalle gibt es bei Abgabe der Startnummer die traditionelle Altjahressuppe.Die Siegerehrung ist um 18.30 Uhr in der ÖTB Turnhalle Grein.

Eineist unter www.tv-grein.at, www.fitlike.at, lauf@tv-grein.at oder unter 0664/5437117, Karl Schaffner, möglich.- Duschen: Hauptschule Grein: Sportstiming - Hinterreiter www.sportstiming-hinterreiter.atKinder I (2007 und jünger)Kinder II (2005 /2006)Schüler I (2003/2004)Schüler II (2001/2002)Jugend (1999/2000)Junioren (1997/1998)AK, AK30, AK40, AK50, AK60, AK70, AK80,...: ca. 18:30 Uhr ÖTB Turnhalle Grein (200 m vom Start entfernt)Bei der Siegerehrung gibt es unter allen anwesenden Teilnehmern eine Sachpreisverlosung.Ergebnislisten sind am nächsten Tag unter www.tv-grein.at und www.sportstiming-hinterreiter.at abrufbar.