2. Perger Mühlstein-Rallye: 100 Kilometer auf acht Sonderprüfungen geplant

23.01.2017, 18:49 Uhr

Motorsport-Fans dürfen sich nach dem Sprint 2016 über eine Tagesveranstaltung am 29. Juli freuen.

PERG. Nach dem Sprint bei der 1. Mühlstein-Rallye im Vorjahr wird aus dem Motorsport-Event heuer eine größere Veranstaltung. Der Rallye Club Perg (RCP) plant rund 100 Sonderprüfungskilometer auf acht Sonderprüfungen. Es dürften vier Strecken werden, die von den Piloten jeweils zwei Mal befahren werden. Über die genaue Streckenführung kann RCP-Sprecher Peter Medinger noch keine Auskunft geben. Die Verhandlungen mit den betroffenen Gemeinden laufen. Stattfinden wird die zweite Auflage der Mühlstein-Rallye in und rund um die Bezirkshauptstadt Perg am Samstag, 29. Juli, 2017. Besichtigung und Abnahmen finden am Vortag statt, weil der Lauf in der Früh startet und bis zum Abend dauert. Der Bewerb zählt zur Austrian Rallye Challenge (ARC).