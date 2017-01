16.01.2017, 13:41 Uhr

Baunti Landescup: Schwertberg trifft im Viertelfinale auf Askö Oedt

SCHWERTBERG. Eine schwierige Aufgabe steht Askö Schwertberg im Baunti Landescup-Viertelfinale bevor. Die Grün-Weißen empfangen den Oberösterreich Liga-Klub Askö Oedt. Schwertberg liegt nach einem verkorksten Herbst in der Landesliga Ost an der letzten Stelle. Das Match ist für 11. April angesetzt. Weitere Viertelfinal-Paarungen: WSC/Hertha Wels – Viktoria Marchtrenk, UVB Vöcklamarkt – Union Edelweiß Linz und ASV St. Marienkirchen/P. – Union Pettenbach. Der Sieger des Spiels Schwertberg/ gegen Oedt trifft im Halbfinale am 9. Mai auf den Gewinner des Spiels Wsc Hertha/Wels gegen Viktoria Marchtrenk.

