13.02.2017, 19:19 Uhr

Dritter Platz auf der Gugl für Kronsteiner

ST. GEORGEN AN DER GUSEN, LINZ, WIEN. Philipp Kronsteiner trat am vergangenen Freitag beim Gugl Indoor Meeting in Linz an. Der Dreispringer aus St. Georgen an der Gusen wurde mit einer Weite von 15,68 Metern Dritter, hinter seinem österreichischen Rivalen Julian Kellerer (16,15m) und dem Slowaken Tomas Veszelka (16,28 Meter). Das Limit für die Hallen-Europameisterschaft in Belgrad im März (16,40 Meter), für das Kronsteiner Außenseiterchancen gegeben werden, verpasste er klar. Beim Vienna Track&Field Indoor am 24. Jänner in der Bundeshauptadt Wien sprang der junge Sportler, Jahrgang 1997, auf den zweiten Rang. Mit 15,75 Metern stellte er einen neuen Hallenrekord für Oberösterreich auf. Philipp Kronsteiner kommt aus dem Mehrkampf und ist für die Zehnkampf Union Linz tätig. Der Dreisprung ist seine Spezialdisziplin.

