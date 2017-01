"Ein Tischtennisfest" für Katsdorf

16.01.2017, 17:41 Uhr

In der Gusental-Gemeinde steigt am 26. Jänner das EM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Wales.

KATSDORF. Zum Greifen nah haben Österreichs Tischtennis-Damen das Ticket für die Europameisterschaft im September in Luxemburg. Dafür braucht der Vize-Europameister von 2014 im letzten Spiel am 26. Jänner gegen Wales zwei Matchpunkte. Gespielt wird ab 19 Uhr in der VS Katsdorf. "Wir organisieren ein Tischtennisfest", fiebert Österreichs-Tischtennis-Präsident Hans Friedinger, der in Katsdorf lebt, dem Showdown entgegen. "Mit der Austragung geht ein großer Wunsch vieler Fans in Erfüllung. Katsdorf bestätigt sich damit als Hochburg des Tischtennis-Sports", freut sich Bürgermeister Ernst Lehner. Veranstalter ist die TT-Spielgemeinschaft von Askö und Union Katsdorf. Östereich verzichtet gegen Wales bewusst auf Österreichs Top-Spielerinnen Liu Jia und Sofia Polcanova. "Wir müssen unsere jungen Spielerinnen forcieren, es wird enger und spannender. Ich erwarte mir aber trotzdem einen deutlichen Triumph", sagt Friedinger. Amelie Solja (Nr. 101 der Welt), Li Qiangbing (Nr. 109) und Karoline Mischek (Nr. 331) sollen für den Sieg sorgen. Das Hinspiel gewann Österreich in Wales mit 3:1.