Hochstöger, Kastenhofer, Lumetsberger Meister

22.01.2017, 11:08 Uhr

undsind die Pabneukirchner-Ski Ortsmeister 2017. Sieger im Snowboard-Bewerb ist. Veranstalter war die Sportunion Pabneukirchen mit Obmann. Das Rennen, Riesentorlauf, wurde in St. Georgen am Walde durchgeführt.: 1. Karoline Kastenhofer, 2. Sylvia Hochstöger, 3. Ricarda Gassner.: 1. Hannes Hochstöger, 2. Siegfried Kastenhofer, 3. Philipp Mayrhofer.: Anna Hochstöger, Marlene Kastenhofer, Ricarda Gassner, Karoline Kastenhofer, Pauline Steiner, Bruno Holzer, Noah Panholzer, Rolad Holzer, Simon Kastenhofer, Philip Leinmüller, Philipp Mayrhofer, Hannes Hochstöger, Siegfried Kastenhofer.: 1. Philipp Mayrhofer, 2. Rainer Baireder, 3. Hannes Riegler, 4. Stefan Hader, 5. Andreas Hinterkörner.1. Hannes Hochstöger, 2 Markus Hofstätter, 3. Josef Lumetsberger, 4. Reinhard Gassner, 5. Johann Payreder, 6. Peter Lingg, 7. Karl Mayrhofer.: Vanessa Aigner, Florian Schaurhofer, Patrick Schaurhofer, alle Askö St. Georgen am Walde, Noah Kahanek, Sieglinde Kahanek.Die Siegerehrung fand im GH Neudorfer-Wirt statt.Bilder: Archiv.