Münzbach in höchster Spielklasse! Meistertitel fixiert

05.02.2017, 17:32 Uhr

Nach mehr als 10 Jahren kehren die Faustballer der Union Greisinger Münzbach in die höchste Spielklasse zurück. Die ganze Saison durch zeigten die Münzbacher Faustball-Cracks eine konstante, fehlerfreie Leistung, welche am vergangenen Wochenende mit 2 Siegen gegen Askö FBC Urfahr 2 und 3 gekrönt wurde. Die mitgereisten Fans konnten dabei einen 11:0 Satzerfolg bejubeln."Wir waren nicht der Top-Favorit auf den Meistertitel - konnten aber bei den entscheidenden Matches die wichtigen Punkte holen" resümiert Kapitän Manuel Lemp. Neben Münzbach schaffte Grünburg die Rückkehr in die erste Bundesliga.