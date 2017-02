Philipp Kronsteiner tritt beim Gugl-Meeting an

06.02.2017, 17:21 Uhr

ST. GEORGEN/GUSEN. Dreispringer Philipp Kronsteiner aus St. Georgen holte beim Vienna Track&Field Indoor in Wien den zweiten Rang und war damit bester Österreicher. Mit 15,75 Metern stellte er einen neuen OÖ Hallenrekord auf. "Dennoch fühlte ich mich alles andere als spritzig und ich machte leider technische Fehler", resümierte Kronsteiner. Einige der Fehler wurden bereits im Training mit Coach Silvio Stern beseitigt. Am Freitag tritt Kronsteiner beim Gugl-Meeting Indoor in Linz an. "Ich freue mich schon wahnsinnig drauf und habe auch das Gefühl das mir Großes gelingen kann", so der junge Sportler der Zehnkampf Union Linz.