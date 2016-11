PössenPERGER-Cup 2016 powered by Mercedes Braher

AT

, Perg AT

Bezirkssporthalle , Perg AT

Perg : Bezirkssporthalle |

Am 3. und 4. Dezember 2016 findet wieder der bereits traditionelle Fußball-Nachwuchscup, diesmal gemeinsam veranstaltet von der DSG UNION HABAU PERG und ASKÖ PERG, in der Bezirkssporthalle statt.

Die jüngsten Fußballer aus der Region können ihr Talent in einem U9, U10, U11 und U12-Bewerb vor einer tollen Kulisse unter Beweis stellen.

Der U9 und U11-Bewerb beginnen jeweils um 8:00 Uhr, der U10 und U12-Bewerb jeweils um 14:00 Uhr. Die über 400 aktiven Nachwuchsfußballer würden sich sehr über reges Zuschauerinteresse und Unterstützung von den Rängen freuen.