Romantischer Heiratsantrag am Fußballplatz

25.11.2016, 14:31 Uhr

In einem Herz aus Fackeln machte Gerhard Poscher seiner Herzensdame einen Antrag.

BAUMGARTENBERG. Mit einem Heiratsantrag der besonderen Art überraschte der Perger Gerhard Poscher seine Herzensdame Carina Leonhartsberger aus Waldhausen. Der Torhüter von Union Baumgartenberg machte seiner Angebeteten nach dem Spiel gegen Gutau am 12. November in einem Herz aus Fackeln am Fußballfeld einen Antrag – siehe Video. Auf das Jawort folgte ein großes Feuerwerk. Bescheid wussten nur die Baumgartenberger-Kicker, die ihren Tormann bei der Aktion unterstützten. "Ich habe mir gedacht, wenn ich heirate, dann heirate ich groß und auch der Antrag soll dementsprechend sein", sagt Poscher. Die Angebetete war sprachlos. So wie viele der Zuschauer. "Viele Tränen sind geflossen, auch bei Männern", sagt Poscher. Geheiratet wird übrigens im Sommer 2017.