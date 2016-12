Sport-NMS Bad Kreuzen gewinnt Futsal Cup 2016

09.12.2016, 13:14 Uhr

Hallenfußball-Bezirksmeisterschaft der Schulen: SNMS Bad Kreuzen siegte vor Naarn und Ried/Riedmark

BEZIRK PERG. Am Mittwoch ging in der Bezirkssporthalle Perg der Sparkasse-Errea Futsalcup über die Bühne. Die Fußball Schülerliga Hallenmeisterschaften werden seit mittlerweile vier Jahren mit Futsalregeln – Hallenfußball ohne Banden auf Handballtore mit einem sprungreduzierten Ball – gespielt.Das Rekordteilnehmerfeld von 13 Mannschaften wurde in drei Gruppen geteilt. Nach der Gruppenphase wurde der Turniersieg in einem KO-System ausgespielt.

Glatter Finalsieg gegen die NMS Naarn

Im Viertelfinale konnte die NMS Naarn die starke Mannschaft der NMS Waldhausen im 7m-Schießen bezwingen. NMS Grein zog mit einem 1:0 gegen die NMS Perg 1 ins Halbfinale ein. Die Sport-NMS Bad Kreuzen qualifizierte sich mit einem 2:0 Sieg gegen die NMS Mauthausen und die NMS Ried/Riedmark im 7m-Schießen gegen das Europagymnasium Baumgartenberg für das Halbfinale.Im Halbfinale konnte sich die NMS Naarn mit einem knappen 2:1 Sieg gegen die NMS Grein durchsetzen. Die Sport-NMS Bad Kreuzen zog mit einem fulminaten 5:0 Erfolg gegen die NMS Ried/Riedmark ins Finale ein.Trotz der hohen Halbfinalniederlage sicherte sich die NMS Ried/Riedmark im Spiel um Platz 3 bei ihrem erstmaligen Antreten den 3. Platz und die begehrten Medaillen der Sparkasse Perg.Im Finalspiel gingen die von Matthias Froschauer gecoachten Bad Kreuzner durch einen Freistoßtreffer von Simon Aschauer rasch in Führung. Ein weiterer Treffer von Simon Aschauer brachte schon bald die Vorentscheidung gegen die von Helmut Pichler betreuten Naarner. Den Schlusspunkt zum 3:0 Sieg für die Sport-NMS Bad Kreuzen setzte Paul Gstöttenbauer. Damit sicherten sich die talentierten Kicker aus Bad Kreuzen die beliebten Goldmedaillen der Sparkasse Perg.Bad Kreuzen und Naarn werden den Bezirk Perg nun bei den Landesmeisterschaften vertreten. Als ehrenamtliche Schiedsrichter fungierten in bewährter Weise Josef Froschauer und Gerhard Festbauer.Hervorzuheben aus Bad Kreuzner Sicht sind die zwei Stürmertalente Abel Marodi (7 Tore) und Simon Aschauer (6 Tore), die maßgeblichen Anteil am Erfolg der Bad Kreuzner hatten.Spieler des Turniers wurde mit Jonathan Wöran ein Waldhausner und zum Tormann des Turniers wurde von den Betreuern der Rieder Christian Wieser gewählt.