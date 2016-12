AT

Termin: Freitag,10. Februar 2017

Start: 18:00 Uhr,

Anreise mit Privat PKW

Austragungsort: St. Georgen am Walde (Schorschilift)

Bewerb: Riesentorlauf in Anlehnung an die WO des ÖSV. Für Schifahrer und Snowboarder!

Nennschluss: 6. Feb. 2017

Anmeldung: bei der Stadtgemeinde Perg Fr. Langzauner, 07262/52255/15 stadtamt@stadt.perg.at

Alfred Steinbauer 0677/61579509 Gerald Kunse 0664/2711389