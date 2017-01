Tolles Faustball-Wochenende für Münzbach: Top-Teams erfolgreich

23.01.2017, 10:11 Uhr

Am Nachmittag gab es beim Gipfeltreffen in der 2. BL der Männer vor begeisterten Zuschauern wesentlich mehr Spannung, als zunächst Münzbach dem bisher ungeschlagenen Tabellenführer aus Grünburg mit 3:1 die erste Niederlage zufügen konnte. Danach schien gegen Polizei Wien hinten wie vorne zunächst gar nichts zu laufen, doch Schartmüller&Co. konnten einen 0:2-Rückstand (nicht zum ersten Mal in dieser Saison) noch wettmachen und einen 3:2-Erfolg gegen die Polizisten feiern. Münzbach findet sich nach diesen Erfolgen auf dem zweiten Tabellenrang wieder.Am Sonntag gab es dann für die bisher ungeschlagenen Herren der 1.Landesliga ein heißes Duell gegen den Tabellennachbarn aus Grieskirchen, das letztlich unglücklich mit 9:11 im fünften Satz verloren ging. Das Spitzenduell gegen Arnreit konnte das Team dann allerdings klar mit 3:0 Sätzen für sich verbuchen, wodurch trotz Niederlage Tabellenrang eins am Ende des Wochenendes glänzt.Die Burschen der 2.Landesliga verloren zwar ihr Auftaktspiel gegen die Routiniers aus Ottensheim, hielten sich dann aber mit 3:1 gegen den Lokalrivalen aus Bad Kreuzen schadlos. 6 Siege aus 8 Spielen – ein erfolgreiches Wochenende für die Faustball-Cracks aus Münzbach.