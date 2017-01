AT

Volksschule Pergkirchen , Perg AT

Die Ortsmeisterschaft findet am 4. März 2017 im Turnsaal der VS Pergkirchen statt.



Kinder und Jugendliche ab 10.00 Uhr

Erwachsene in den Klassen-Damen, Hobby Herren und Allgemeine Klasse ab 13.00 Uhr

Anmeldungen bis 15 Minuten vor Beginn!



Auf Eure Teilnahme freut sich die DSG Union Pergkirchen