U19 feiert Vizelandesmeistertitel

25.01.2017, 15:38 Uhr

U15 ohne Satzverlust zum Tabellensieg

Die U15 Mädels der Prinz Brunnenbau Volleys haben am Sonntag die Tabellenführung nach dem Grunddurchgang mit einem erneuten 3:0 Erfolg besiegelt. Trotz Abwesenheit von Anna Trauner (Einsatz beim U19 Final Turnier) und Sevval Kavakci konnten sieben hoch konzentriert Spielerinnen wieder einmal ihre spielerische Überlegenheit zeigen. (Satzergebnisse 25:15, 25:5, 25:10)Im März müssen sie sich dann das Ticket für das Final Four in einer Zwischenrunde sichern, um mit um den Landesmeistertitel kämpfen zu können. Bis dahin wird noch fleißig trainiert, um dort gegen stärkere Gegner bestehen zu können.

U11 und U12 feiern erste Turniersiege

Der männliche Nachwuchs der SG Prinz Brunnenbau Volleys Perg zeigt in dieser Saison groß auf. Beim ersten U12 Turnier in Linz konnte bereits der erste Finaleinzug gefeiert werden, dort musste man sich dann aber geschlagen geben. Diesmal waren die Burschen auch im Finale eine Klasse für sich und feierten ohne Satzverlust ihren ersten Turniersieg.Beim ersten Antreten in der neuen Saison war auch die U11 Mannschaft erfolgreich und zeigte ihre Ansprüche, heuer im Rennen um den Landesmeistertitel ein gewichtiges Wort mitzureden. Im ersten Turnier in Linz feierten die Burschen gleich 6 2:0 Siege und durften sich ebenfalls über den ersten Turniersieg freuen.