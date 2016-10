Arbeitsrechtsberatung für Unternehmer

Perg : WKO |

PERG. Arbeitgeber haben täglich Entscheidungen zu treffen. Dabei treten immer wieder Fragen aus dem Bereich Arbeitsrecht auf. Unsere RechtsexpertInnen beraten Sie in Fragen zur Arbeitszeit, Entlohnung, Überstunden, Urlaub und Krankenstand, Karenz- und Elternteilzeit, Kollektivverträge uvm..

Dieses Service können Mitglieder ganz einfach nutzen: Unsere Experten kommen direkt vor Ort in die WKO Bezirksstelle Perg. In einem persönlichen Beratungsgespräch werden Inhalte und Details zu komplexeren Arbeitsrechtsthemen geklärt. Mitglieder der WKOÖ können die Gelegenheit für ein persönliches Beratungsgespräch nutzen, um optimale Lösungen zu finden und künftige Probleme zu vermeiden.

Termin: 9. November 2016 in der WKO Perg



Sichern Sie sich einen Termin für ein 45-minütiges kostenloses Beratungsgespräch.

Nähere Informationen erhalten Sie ab sofort unter T 05-90 909 5550