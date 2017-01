Aus dem Gasthaus Fischill wurde der 'Katsdorfer Hof'

18.01.2017, 10:50 Uhr

Neues Wirtshaus und die Bar Pappamondo eröffnen am 20. Jänner

KATSDORF. Robert Bremmer von der Nachtleben-Gruppe und Thomas Seitlinger haben das Gasthaus Fischill am Ortsplatz 12 gekauft. Der "Katsdorfer Hof" eröffnet am Freitag, 20. Jänner, erstmals seine Tore. Die Räume sind gleich geblieben, das Lokal wurde aber optisch auf Vordermann gebracht. Eine neue Schankanlage kam hinzu. Serviert wird gutbürgerliche Küche. Punkten will man laut Bremmer mit einer neuen Küche, so gibt es einen neuen Koch, und "perfektem Service". Geschäftsführer im neuen Gasthof ist der Katsdorfer Herbert Arneth, Betriebsleiter Matthias Heimel. Was besonders die jüngere Generation in der Gusental-Gemeinde freuen wird: Auch die seit längerer Zeit leerstehende Bar Pappamondo im selben Gebäude sperrt am 20. Jänner wieder auf.