Erweiterungspläne: Das Grillenberger-Millionenprojekt

15.02.2017, 15:18 Uhr

Sechs bis sieben Millionen Euro investiert Grillenberger in zwei bis drei Jahren in Standort-Ausbau.

BAUMGARTENBERG. Firmenchef Ernst Grillenberger von Haustechnik – Spenglerei – Flachdach Grillenberger gewährte einen Einblick in seine Pläne. Zunächst stehen kleinere Arbeiten an: Der Ausstellungsbereich wird auf das gesamte Erdgeschoß ausgedehnt, alle Büros wandern in den 1. Stock. Bisher waren diese Bereiche aufgeteilt. Im Zuge dessen wird der Innenbereich modernisiert. Die Werkstätte von Spenglerei und Haustechnik wird erweitert. Danach wird die offene Lagerhalle geschlossen und geschliffen. Zwischen Lagerhalle und dem bestehenden Gebäude kommt ein Massivbau mit Stiegenhaus. Hier ist ein Vorführbereich geplant, den Kunden soll die Technik präsentiert werden.

Erweiterung – Eigener Betriebsteil für Spenglerei

Den größten Brocken stellt die Erweiterung dar: So werden Spenglerei und Haustechnik getrennt, die Spenglerei in einen neuen Betriebsteil ausgelagert. "Vor Ort ist heute weniger Zeit als früher. Beispielsweise werden Heizungsteile vorgefertigt und dafür brauchen wir Platz. So können wir ein ganzes Heizhaus simulieren", sagt Mathias Nefischer von Grillenberger. Mehr Platz wird auch für den wachsenden Zweig Lüftungsausbau benötigt. In einem neuen Gebäude finden Lager und Sozialräume Platz. "Die Vorbereitungsarbeiten laufen, im April/Mai geht es so richtig los", informiert Ernst Grillenberger. Eine Schwierigkeit stellte die Erweiterung dar, weil sich die rund 20.000 Quadratmeter angekaufte Fläche in ehemaligem Hochwassergebiet befinden. Daher darf nur ein Teil bebaut werden, ein Jahr lang wurde mit dem Land verhandelt. Der Leitbetrieb entwickelt sich stetig weiter. Beschäftigte die Firma vor 20 Jahren noch rund 50 Mitarbeiter, sind es jetzt schon 90 Menschen. "Es werden jedes Jahr zwei bis drei Leute dazukommen, wenn die Auftragslage so bleibt", so Nefischer. Im Jahr 1959 gründete Ernst Grillenberger einen Ein-Mann-Betrieb. Mittlerweile befindet man sich am dritten Unternehmens-Standort.