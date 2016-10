Lehrling bei DONAUWELL: Ausbildung mit Zukunft

04.10.2016, 16:26 Uhr

Fingerspitzengefühl gefragt

Die Verpackungen sollen leicht, stabil, funktionell und optisch ansprechend sein, eine umfassende und spannende Aufgabe, die Know-how und Fingerspitzengefühl erfordert. Nachdem ein Prototyp vom Kunden freigegeben wurde und Werkzeuge gebaut sind, folgt die Herstellung der Verpackung auf modernen Hochleistungsmaschinen. Verpackungstechniker/innen lernen diese zu steuern und zu warten. Verständnis für den Produktionsprozess, Einhalten von Qualitätskriterien, Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein sowie ein hohes Maß an Eigenverantwortung sind hier von großer Bedeutung. „Die Lehrlinge von heute sind unsere Fachkräfte von morgen und bilden die Basis für eine weiterhin positive Entwicklung unseres Unternehmens. Die qualitativ hochwertige Ausbildung unserer Lehrlinge ist mir ein wichtiges Anliegen“, so Dkfm. (FH) Andreas Lamm, Geschäftsführer.

E-Scooter für Lehrlinge

Das erwartet Lehrlinge bei Donauwell

Schnupperlehre

Gute Aufstiegschancen

„Ohne Busanbindung ist es für Lehrlinge oft schwer, uns zu erreichen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, unseren Lehrlingen in Zukunft einen E-Scooter zur Verfügung zu stellen“, ergänzt Lamm. Der E-Scooter macht die Lehrlinge mobil und ist sauber für die Umwelt wie das Produkt! „Nachhaltigkeit wird groß geschrieben bei DONAUWELL, im Bereich der Umwelt und im Umgang mit unseren Lehrlingen und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen!“• Möglichkeit der Lehre im 2. Bildungsweg• Möglichkeit der Lehre mit Matura• Ausgezeichnete Ausbildung in einer stabilen und zukunftssicheren Branche• Interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet• Moderner Arbeitsplatz• Kollegiales Team• Zeugnisprämien für ausgezeichnete Erfolge in der Berufsschule• Prämien für ausgezeichneten Erfolg bei Lehrabschlussprüfung• Essenszuschuss beim Mittagessen im Betrieb• E-Scooter für jeden Lehrling als Firmenfahrzeug mit privater Nutzung. Auflademöglichkeit im UnternehmenSollten wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns, dich beiDONAUWELL kennenlernen zu dürfen! Für Interessierte bieten wir die Möglichkeit, den Lehrberuf „Verpackungs-techniker/-in“ im Zuge einer ein- bzw. zweitägigen Schnupperlehre im Rahmen einer Schulveranstaltung kennenzulernen.Bei der Firma DONAUWELL gibt es eine Vielfalt von Aufstiegsmöglichkeiten. Zusätzlich gibt es nach dem Lehrabschluss die Möglichkeit einer fachspezifischen Fachhochschul-Ausbildung sowie eines weiterführenden Master-Studiums.