Mauthausen: Atlas-Blech-Center expandiert kräftig

17.01.2017, 14:08 Uhr

Der Umsatz soll in den nächsten zehn Jahren verdoppelt werden

MAUTHAUSEN (eg). Nicht zu übersehen sind die großen Hallen des Atlas-Blech-Centers am nordöstlichen Ortsende. 12.000 Quadratmeter groß ist die neue klimatisierte Schwerlast-Lagerhalle für Stahl. Seit mehr als 40 Jahren beschäftigt sich die Firma mit Weiterverarbeitung und Lieferung von Stahl auf höchstem Niveau. Rund 18 Millionen Euro sind in den Standort des Stahl-Konfektionierers geflossen. „Wir haben 2012 durch einen Büro- und Werkshallenausbau die Weichen für die Zukunft gestellt. Aber das war nur der erste Schritt unseres Wachstums- und Investitionsprogrammes“, sagt Firmenchef Hugo Wagner, der rund 65 Stamm-Mitarbeiter beschäftigt. Mit der Anschaffung einer modernen Querteilanlage und der Erfindung eines einzigartigen Verpackungs-Systems – Bleche werden vor Korrosion geschützt und können durch Wiederverschluß-System einzeln entnommen werden – konnte das Sortiment auf die Anarbeitung der Stahlsorte Warmband „schwarz“ abgerundet werden.

250.000 Tonnen Blech pro Jahr

40 Lkw pro Tag

„Wir sind nach wie vor ein Familienunternehmen und wollen in den nächsten zehn Jahren unseren Umsatz verdoppeln. Ziel bis 2025 ist es, uns von 100.000 Tonnen Blech auf 250.000 Tonnen pro Jahr zu steigern“, sagt der Firmenchef. Nicht nur die Mitarbeiter stammen aus den umliegenden Gemeinden. Auch die regionalen Transportunternehmen und holzverarbeitenden Betriebe (Paletten) profitieren vom starken Expansionsschub des Blech-Riesen. 500 Kunden beliefert der Betrieb im Umkreis, die Kunden sind Verarbeiter aus Gewerbe und Industrie sowie in Zentral- und Osteuropa mit zugeschnittenen Stahltafeln, der Exportanteil beträgt rund 60 Prozent.Bis zu 40 Lkw holen an starken Tagen die Stahltafeln ab, um sie bis Stuttgart oder gar Bulgarien zu bringen. Kein Kunde übersteigt mehr als fünf Prozent des Volumens. "Genau so verhält es sich bei den Lieferanten, wir kaufen unser Vormaterial (Stahlcoils) bei international führenden Stahlwerken. Wir sind ein lagerhaltendes und werksunabhängiges Stahl-Service-Center und das wollen wir auch in Zukunft bleiben", so Wagner.