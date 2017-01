Neueste Uhrentrends und Technologien

01.02.2017, 00:00 Uhr

Trotz Handy, Tablet und Computer ist die Uhr nach wie vor der Zeitmesser unseres Jahrhunderts.

ST. GEORGEN/GUSEN (eg). Seit 1967 betreibt die Familie Holzinger ein Uhren- und Schmuckgeschäft. Michael Holzinger ist Uhrmachermeister und repariert alle Uhren selbst in seiner Werkstatt. „Ich kenne meine Kunden und mein Angebot an Uhren ist breit gefächert. Von modisch bis elegant, von schlicht bis zeitlos, aber auch Uhren mit modernster Technologie habe ich in meinem Sortiment. Aber wer zum Beispiel eine Uhr von Catier, Chopard oder Rolex bei mir sucht, wird sie nicht finden, weil solche Luxusuhren bei uns nicht gekauft werden", sagt er. Dass Frauen anders Uhren kaufen als Männer, weiß der Meister aus jahrelanger Erfahrung. Bei den Damen ist die aktuelle Mode ein Thema, wobei die Herren Wert auf Technik und Funktionalität legen. „Heuer steht bei den Damenuhren modisches Blau sowie Gold in Gelb und Rosé hoch im Kurs und bei den Herren die analoge Armbanduhr, sie lässt sich über Bluetooth mit dem Smartphone koppeln und mit Bluetooth-Feature lässt sich die Zeit synchronisieren." Von Billigwaren rät der Uhrmachermeister ab. Denn: Eine Uhr als ständiger Begleiter braucht bewährte Qualität.