Perg schaut nicht weg - Hilfe für Förderzentrum gestartet

18.01.2017, 18:34 Uhr

Thema der Ausstellung ist „“.stammt aus Pabneukirchen und lebt jetzt in Euratsfeld, Mostviertel. Barbara und Christian Stöger sowie Veronika Dorner: „ Uns ist es einfach ein Bedürfnis, den Ankauf der Therapiegeräte für das Förderzentrum in Waldhausen zu unterstützen. Daher diese Aktion für die Kinder mit besonderen Bedürfnissen.", Michl-Mairhofer: Die Liebe zum Malen weckte ihr Lehrer Rupert Haider. Nach einem Reha-Aufenthalt widmet sich Dorner wieder verstärkt der Malerei. Ihre Technik: Acryl Mischtechniken. In ihren Bilder arbeite sie auch Holz, Steine, Asche, Wachs.... ein., vormals Kling, hat bereits eine lange Tradition, die schon auf über 50 Jahre zurückreicht. Im Jahr 1995 haben Barbara und Christian Stöger den Betrieb von Hr. Rudolf Kling mit 9 Mitarbeitern übernommen und zwei Jahre später das Cafe Ensemble in der Naarner Str. 37 eröffnet. Christian Stöger, der aus Wolfsbach im Mostviertel stammt: „Zurzeit führen wir ein Team von 17 Mitarbeitern, davon sind zwei Lehrlinge.“Bilder: Bilal UsmanSPENDENKONTO BezirksRundschau Christkind für Förderzentrum Waldhausen:BezirksRundschau-Konto: Richten Sie Ihre Spende mit dem Kennwort PERG an:•Raiffeisenlandesbank OÖ AGIBAN: AT78 3400 0000 0277 7720; SWIFT: RZOOAT2L